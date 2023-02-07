Школьник в Москве ранил одноклассника, бросив ему ножницы в лицо

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В одной из столичных школ подросток бросил в одноклассника ножницы и попал тому в глаз. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 7 февраля.

По словам собеседника «ВМ», пострадавшего восьмиклассника госпитализировали с травмами глаза и века. На данный момент ребенок находится в отделении микрохирургии.

По данному факту проводится проверка.

Двух других школьников госпитализировали в столице после отравления психодислептиками, то есть галлюциногенными веществами. Сперва появилась информация, что детей увезли прямо из отделения одного из сетевых ресторанов, но позже представители компании эти обвинения опровергли.