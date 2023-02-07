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Школьник в Москве ранил одноклассника, бросив ему ножницы в лицо

Степан Жирнов
Происшествия
Школьник в Москве ранил одноклассника, бросив ему ножницы в лицо
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В одной из столичных школ подросток бросил в одноклассника ножницы и попал тому в глаз. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 7 февраля.

По словам собеседника «ВМ», пострадавшего восьмиклассника госпитализировали с травмами глаза и века. На данный момент ребенок находится в отделении микрохирургии.

По данному факту проводится проверка.

Двух других школьников госпитализировали в столице после отравления психодислептиками, то есть галлюциногенными веществами. Сперва появилась информация, что детей увезли прямо из отделения одного из сетевых ресторанов, но позже представители компании эти обвинения опровергли.

Москва Госпитализация Дети Пострадавшие Подростки
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