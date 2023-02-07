Боррель заявил, что ЕС активно поддерживает российские СМИ-иноагенты

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ЕС активно оказывает поддержку СМИ, признанных в России иноагентами, поскольку «они говорят правду». Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества, — цитирует Борреля ТАСС.

По его мнению, поддержка идет в практическом ключе. Боррель не стал рассказывать, как именно, так как посчитал, что это может оказать СМИ-иноагентам «дурную услугу».

В конце января замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах.

Он добавил, что при рассмотрении политической деятельности специалисты опираются на Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

До этого Боррель заявил, что Евросоюз всегда открыт к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако объединение не видит инициативы от России начать их.