В РАН заявили о рисках сравнимого с турецким землетрясения в Крыму

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Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

— Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно, — цитирует эксперта РИА Новости.

До этого сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549, еще 22 168 получили ранения. К поисково-спасательным работам в зоне землетрясения привлечено более 53 тысяч человек.

Турецкое правительство выделило порядка 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, затронутых катаклизмом.

В связи с землетрясением для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.