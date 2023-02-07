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Экс-звезды «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель разводятся

Александр Афонин
Общество
Экс-звезды «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель разводятся
Фото: shutterstock

Бывшие участники проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Дмитренко (Рапунцель) поженились в 2017 году, и за это время у них родились две дочери. Несмотря на это, супруг подал на развод. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник.

Мужчина, по данным издания, обратился к адвокатам, при помощи которых заявил иск о расторжении брака с Дмитренко в мировой участок в Новой Москве, передает StarHit.

До этого сообщалось, что после заявления о разводе исполнителя Леши Свика с супругой Ксенией Ткачевой фанаты бывшей жены начали искать новую любовь рэпера. Они активно атаковали страницы артиста в социальных сетях и в конечном счете добились своего.

Актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что не скучает по бывшему мужу, рэп-исполнителю Элджею после публикаций в прессе слухов об их вероятном воссоединении.

Недавно балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о разводе певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Вскоре сама певица решила отреагировать на данные новости.

Она напомнила, что их браку с Глушко уже 22 года, и все это время они счастливы. Уже не раз появлялись разнообразные сплетни о конфликтах или разводе пары, но все это — ложь, резюмировала Королева.

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