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Куренков выразил соболезнования родным погибших в результате обрушения дома под Тулой

Евгений Жуков
Происшествия
Куренков выразил соболезнования родным погибших в результате обрушения дома под Тулой
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения части жилого дома в Тульской области.

— Благодаря оперативным, четким и слаженным действиям сотрудников всех экстренных служб удалось избежать большего количества жертв, сохранить жизни многим людям, — сказал министр.

Видео: Пресс-служба МЧС России

В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются и находятся на личном контроле Куренкова до их полного завершения, передает Telegram-канал МЧС России.

Взрыв в жилом доме произошел вечером 7 февраля в городе Ефремов Тульской области. Инцидент привел к обрушению нескольких квартир в первом подъезде.

К ликвидации последствий аварии были привлечены силы служб экстренного реагирования, а также специальная техника. В результате взрыва погибло пять человек, еще семерых спасли из-под завалов.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

МЧС Соболезнования Тульская область
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