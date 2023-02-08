Тела еще двоих погибших обнаружили под завалами в городе Ефремове

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тела еще двоих погибших жителей дома, обрушившегося в городе Ефремове из-за взрыва газа, обнаружили под завалами. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

Таким образом, общее количество жертв выросло до восьми, сообщили РИА Новости.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в пятиэтажном панельном доме № 2 на улице Химиков. В результате обрушились несколько квартир в первом подъезде. Для ликвидации последствий произошедшего были привлечены 408 человек и 114 единиц техники. К утру среды сотрудники экстренных служб смогли разобрать только 40 кубометров завалов из 80.

Остальных жильцов дома эвакуировали. Для них организованы пункты временного размещения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также прокуратура Тульской области проводит проверку на предмет соблюдения законодательства в области ЖКХ.