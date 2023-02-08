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Главврач ММКЦ «Коммунарка» назвал его одним из якорных стационаров Депздрава Москвы

Евгений Белоусов
Город
Главврач ММКЦ «Коммунарка» назвал его одним из якорных стационаров Депздрава Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» — один из якорных стационаров московского департамента здравоохранения, которые специализируются на помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель директора и главврач медкомплекса Алексей Афонин.

— Внутри одной медицинской организации обеспечивается преемственность и полный цикл как амбулаторного, так и стационарного обследования, лечения и последующего диспансерного наблюдения пациентов со злокачественными новообразованиями, — рассказал он.

Так, по словам Афонина, сейчас центр амбулаторной онкологической помощи, входящий в состав Коммунарки, наблюдает более 90 тысяч пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Еще в декабре прошлого года было открыто новое здание центра, оснащенног новейшим оборудованием для проведения исследований рентгеновской и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой аппаратурой, эндоскопическим оборудованием и лабораторией.

Это позволяет выполнять в амбулаторных условиях такие процедуры и исследования, которые раньше были доступны только при госпитализации пациента. Также очень важен многолетний опыт работающих в центре онкологов.

— Наши онкологи выполняют вмешательства, придерживаясь принципов максимальной радикальности хирургического лечения рака, вместе с тем стремясь использовать щадящие, малоинвазивные вмешательства с применением эндоскопических хирургических технологий, — объяснил Афонин.

Он подчеркнул, что именно благодаря постоянной заботе городских властей система помощи онкопациентам постоянно совершенствуется и развивается.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за два с половиной года в службу персональных помощников обратились более 120 тысяч жителей столицы.

На сегодняшний день во всех московских центрах амбулаторной онкологической помощи оборудовали посты, администраторы которых предлагают пациентам удобные варианты для записи.

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