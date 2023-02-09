На востоке Турции снова произошло землетрясение магнитудой 5,4

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На востоке Турции снова случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается в среду, 8 февраля, на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки произошли на глубине 60 километров в 117 километрах к северо-западу от города Сирт и 33 километрах к юго-западу от Буланыка.

Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек. Об этом 8 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате поисково-спасательных работ после землетрясения в разных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек. Въезд транспортных средств в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш приостановлен на 48 часов начиная с 11:00 по московскому времени.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, которые поехали в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.