Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На востоке Турции снова произошло землетрясение магнитудой 5,4

Юлия Курганова
В мире
На востоке Турции снова произошло землетрясение магнитудой 5,4
Фото: Unsplash

На востоке Турции снова случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается в среду, 8 февраля, на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки произошли на глубине 60 километров в 117 километрах к северо-западу от города Сирт и 33 километрах к юго-западу от Буланыка.

Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек. Об этом 8 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате поисково-спасательных работ после землетрясения в разных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек. Въезд транспортных средств в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш приостановлен на 48 часов начиная с 11:00 по московскому времени.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, которые поехали в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Землетрясения Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте