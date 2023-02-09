Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Хугербитс сделал новый прогноз

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Ближневосточный регион стал меняться. Об этом написал в соцсети Twitter предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог Франк Хугербитс.

— Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону. В результате сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, — сообщил он.

3 февраля специалист спрогнозировал, что «рано или поздно» в южной части Турции на границе с Сирией случится землетрясение магнитудой 7,5.

8 февраля на востоке Турции снова случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В результате поисково-спасательных работ после землетрясения в разных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек. Въезд транспортных средств в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш приостановлен на 48 часов начиная с 11:00 по московскому времени.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».