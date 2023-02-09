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Приметы и советы

Врачи назвали первые симптомы рака прямой кишки

Юлия Курганова
Общество
Врачи назвали первые симптомы рака прямой кишки
Фото: Пресс-служба Госдумы

Медики сообщили, на какие симптомы следует обращать внимание в возрасте старше 40 лет, чтобы не пропустить рак прямой кишки. По их словам, на ранних стадиях эта болезнь часто маскируется под другие заболевания. Более того, до определенной стадии болезнь никак себя не проявляет.

Так, первыми симптомами рака прямой кишки являются выделения из ануса в виде слизи и алые выделения в кале. При этом у человека наблюдаются запоры или, напротив, недержание, вздутие живота и недержание газов, боли в прямой кишке, которые отдают в поясницу, копчик, крестец или промежность.

Кроме того, больной начинает терять вес, кожа приобретает бледный оттенок, появляется ощущение инородного предмета в прямой кишке. Когда онкология доходит до третьей или четвертой стадии, у человека появляется кишечная непроходимость, сопровождаемая болями в животе, рвотой, задержкой стула и газов, сообщается на портале RuNews24.ru.

Существуют симптомы, которые сигнализируют о наличии онкологии во время и после приема пищи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

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