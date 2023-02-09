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Приметы и советы

Байден заявил, что Путин «уже потерял Украину»

Никита Худяков
В мире
Байден заявил, что Путин «уже потерял Украину»
Фото: whitehouse

Президент России Владимир Путин «уже потерял Украину». Об этом в четверг, 9 февраля, заявил американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу PBS NewsHour.

— Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину, — утверждает глава США.

До этого сообщалось, что Байден четыре раза упомянул президента РФ Владимира Путина в своей речи перед Конгрессом. Уточняется, что в тексте своего президентского послания американский лидер ни разу не упомянул саму Россию.

Кроме того, Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Также американский лидер в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

Накануне аналитик Fox News Ребека Коффлер назвала три главные ошибки Белого дома в стратегии по Украине. По мнению эксперта, одной из ошибок американского руководства стала неспособность мыслить наперед. Несмотря на осознание опасности поставок оружия Киеву, администрация президента США уже предоставила танки Abrams и может отправить самолеты F-16.

Политолог Юрий Светов назвал «Вечерней Москве» условие для встречи Путина и Байдена в 2023 году. По его словам, такое станет возможным, если советники лидера США решат, что это прибавит ему очков в президентских выборах.

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