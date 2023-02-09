Опрос показал, что большинство россиян одобрили вхождение новых территорий в состав РФ

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Большинство граждан позитивно восприняли вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные опроса Института Царьграда.

Одобряют присоединение новых территорий 55,5 процента респондентов. Против высказались меньше трети опрошенных — 31,7 процента.

В онлайн-исследовании приняли участие порядка 1000 россиян, которые являются представителями различных половозрастных и социальных категорий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что во всех регионах страны будет обеспечена безопасная жизнь граждан. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области исключением не станут. Также российский лидер отметил, что спецоперация на территории Украины проходит стабильно. По его словам, вопросов и проблем с точки зрения процесса проведения СВО нет.

6 февраля глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес законопроект, направленный на оказание дополнительной поддержки экономике России и ее регионам.