Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бедрос Киркоров вновь попал в больницу

Евгений Белоусов
Общество
Бедрос Киркоров вновь попал в больницу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

По ее словам, 90-летний Бедрос Киркоров был доставлен в одну из московских клиник, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что сиделка отца именитого артиста вызвала ему скорую из-за высокого давления и проблем с дыханием. Эти симптомы не проходят у Киркорова-старшего уже второй день, терапевт диагностировал у него бронхит.

Состояние отца Киркорова все чаще вызывает опасения. Совсем недавно, в декабре прошлого года, появилась информация, что у 90-летнего артиста диагностировали пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Позже пресс-секретарь его сына рассказала, что с госпитализированным артистом все хорошо. Кроме того, весной 2022 года Киркоров-старший попал в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью.

Он находился на лечении в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Тогда состояние артиста оценивалось как тяжелое, речь шла о спасении его жизни. Лечением знаменитости занимался профессор Амиран Ревишвили.

Здоровье Знаменитости Филипп Киркоров Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте