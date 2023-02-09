Бедрос Киркоров вновь попал в больницу

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Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

По ее словам, 90-летний Бедрос Киркоров был доставлен в одну из московских клиник, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что сиделка отца именитого артиста вызвала ему скорую из-за высокого давления и проблем с дыханием. Эти симптомы не проходят у Киркорова-старшего уже второй день, терапевт диагностировал у него бронхит.

Состояние отца Киркорова все чаще вызывает опасения. Совсем недавно, в декабре прошлого года, появилась информация, что у 90-летнего артиста диагностировали пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Позже пресс-секретарь его сына рассказала, что с госпитализированным артистом все хорошо. Кроме того, весной 2022 года Киркоров-старший попал в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью.

Он находился на лечении в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Тогда состояние артиста оценивалось как тяжелое, речь шла о спасении его жизни. Лечением знаменитости занимался профессор Амиран Ревишвили.