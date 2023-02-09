В Британии назвали условие поставок истребителей на Украину

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Британия не будет передавать истребители Украине, если это скажется на безопасности королевства. Об этом в четверг, 9 февраля, со ссылкой на канцелярию британского премьера сообщает газета Telegraph.

— В канцелярии премьер-министра заявили, что власти не будут отправлять истребители Украине, если это подвергает риску безопасность Великобритании, — говорится в публикации.

Представитель офиса премьер-министра Великобритании подтвердил, что Лондон не будет делать шаги, которые могли бы подвергнуть государство опасности, передает Telegraph.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок на Украину дальнобойного вооружения и истребителей уже решен.

Один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей для ВСУ. В Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Газета Wall Street Journal заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Киеву.