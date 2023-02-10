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МЧС: В турецком Хатае нашли погибшими двух пропавших при землетрясении россиян

Никита Худяков
В мире
МЧС: В турецком Хатае нашли погибшими двух пропавших при землетрясении россиян
Фото: Unsplash

В турецком Хатае без признаков жизни на разрушенном объекте после землетрясения обнаружены тела россиянки и ее ребенка. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба МЧС.

— В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются, — говорится в сообщении.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.

В связи с землетрясением в Турции для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03, а тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

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