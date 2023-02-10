Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по миллиону рублей

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Семьи погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске получат компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью один миллион рублей, — отметил он.

Получившие ранения жильцы получат по 200–400 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в Новосибирске удалось спасти 14 человек. В настоящий момент специалисты расчищают двор от бетонных и металлических рухнувших конструкций.

До этого спасатели завершили разбор завалов рухнувшего дома.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом пятиэтажном доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания. Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.