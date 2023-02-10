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Суд арестовал подозреваемую по делу о взрыве газа в доме в Новосибирске

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую по делу о взрыве газа в доме в Новосибирске
Фото: Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Суд арестовал сотрудницу компании «Межрегионгаз Сервис» Ирину Урбах, обвиняемую в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области в пятницу, 10 февраля.

По данным ведомства, 45-летнюю жительницу Омской области обвиняют по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Ее отправили в СИЗО на два месяца.

Взрыв в жилом доме в Новосибирске унес жизни 13 человек.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержали двоих сотрудников газовой службы.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в одной из квартир жилого дома № 39 по Линейной улице в Новосибирске утром в четверг, 9 февраля. В результате хлопка произошло частичное обрушение подъезда.

Для разбора завалов было привлечено 358 человек и 68 единиц спасательной техники. После окончания работ МЧС отчиталось о 13 погибших и 14 пострадавших в результате трагедии.

Семьям жертв взрыва обещана материальная компенсация — от 200 тысяч до миллиона рублей. Помимо этого стало известно, что обрушенный дом не станут восстанавливать, гражданам будет предоставлено новое жилье. На данный момент жильцы дома переселены в пункты временного размещения.

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