МЧС: Тело еще одного россиянина нашли под завалами в Турции

Фото: Агентство «Москва»

Тело еще одного россиянина обнаружили под завалами в турецком Хатае. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба МЧС России.

— Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

До этого сообщалось, что в турецком Хатае нашли погибшими пропавших при землетрясении женщину и ее ребенка.

Ученые заявляют, что серия мощных землетрясений в Турции может спровоцировать изменения в направлении движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крым, вследствие чего он может «поехать» в сторону.

«Вечерняя Москва» узнала у главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинеца, действительно ли турецкие землетрясения могут повлиять на российский полуостров.

В связи с землетрясением в Турции для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03, а тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.