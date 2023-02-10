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Приметы и советы

Тело еще одного ребенка погибшей семьи из РФ нашли под завалами в Турции

Араз Салехов
В мире
Тело еще одного ребенка погибшей семьи из РФ нашли под завалами в Турции
Фото: Pixabay

Спасатели МЧС России обнаружили второго ребенка без признаков жизни в турецком Хатае. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В Хатае спасатели МЧС России обнаружили второго ребенка без признаков жизни, — говорится в Telegram-канале МЧС России.

До этого сообщалось, что в турецком Хатае нашли погибшими пропавших при землетрясении женщину и ее ребенка. После, предположительно, было найдено тело мужа и отца ранее найденных женщины и ребенка.

Ученые заявляют, что серия мощных землетрясений в Турции может спровоцировать изменения в направлении движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крым, вследствие чего он может «поехать в сторону». «Вечерняя Москва» узнала у доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинеца, действительно ли турецкие землетрясения могут повлиять на российский полуостров.

В связи с землетрясением в Турции для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03, а тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

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