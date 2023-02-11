Система здравоохранения ДНР перейдет на ОМС с 1 января следующего года

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С 1 января следующего года система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил председатель комитета Народного Совета по здравоохранению Александр Сереженко.

— Система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование уже с 1 января следующего года. Каждому гражданину ДНР необходимо будет иметь в наличии полис ОМС, — рассказал он.

Чтобы получить ОМС, жителям необходимо обратиться в страховые компании при любой медицинской организации соседней Ростовской области или дождаться, когда они начнут работать в самом Донецке, объяснил Сереженко в эфире «Первого республиканского» телеканала.

По словам заместителя главы российского Минздрава Евгения Камкина, комплексная программа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в систему российского здравоохранения будет подготовлена достаточно оперативно, вероятно, к лету. Он уточнил, что такое поручение у ведомства уже есть и работа по формированию комплексных программ по интеграции уже идет.