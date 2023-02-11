Спасатели из России привезли гуманитарную помощь в чеченскую деревню в Турции

Фото: МЧС

Сотрудники российских спасательных служб доставили гуманитарную помощь в чеченскую деревню Гюджуксу, которая пострадала в результате землетрясения в Турции. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

— Наша главная задача, это оказать вам помощь, чтобы вы могли продолжать нормально жить, чтобы вам было тепло, было что покушать, и чтобы вы могли отстраивать деревню заново... мы привезли вам теплые вещи, питание, теплые одеяла, подушки, — сказал он во время общения со старейшиной деревни.

Привезенная помощь будет распространена и на соседние пострадавшие населенные пункты. По словам Мартынова, МЧС готово оказать дополнительную поддержку, если она будет необходима, передает РИА Новости.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. По последним данным, катастрофа унесла жизни 21 848 человек.

Для устранения последствий катаклизма на помощь были отправлены сотрудники МЧС России. За время своей работы они извлекли из-под завалов более 40 человек.