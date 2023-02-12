Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 30 тысяч человек

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Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло отметки в 29 605 человек. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям.

— Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 наших гражданина были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, — цитирует сообщение ТАСС.

Произошедшее в Турции землетрясение стало вторым по разрушительности в современной истории страны. Первым в списке до сих пор остается катастрофа 1939 года, которая унесла жизни 32 тысяч человек.

Для устранения последствий на помощь Турции были отправлены сотрудники МЧС России. За время своей работы в пострадавших регионах спасатели извлекли из-под завалов более 40 человек.

Из-за ситуации, вызванной природным катаклизмом, в стране участились случаи мародерства. По информации телеканала ТRТ, сотрудники правоохранительных органов уже задержали 48 человек по подозрению в данном преступлении.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.