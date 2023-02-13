В конгрессе США сообщили, что военные сбили летающий объект над озером Гурон

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Конгрессмен Джек Бергман в воскресенье, 12 февраля, сообщил, что военные Соединенных Штатов перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой.

— Американские военные списали еще один объект над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей, — заявил он в соцсети Twitter.

Бергман также отметил, что граждане США заслуживают «значительно больше ответов, чем получают».

Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом сообщила 11 февраля канадский министр обороны Анита Ананд. Она уточнила, что воздушный объект сбили примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что военные самолеты сбили неопознанный воздушный объект на северо-западе страны. Он рассказал, что на фоне этого инцидента ранее днем провел телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом.