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Reuters: ВВС США сбили объект в небе над озером Гурон по приказу Байдена

Юлия Курганова
В мире
Reuters: ВВС США сбили объект в небе над озером Гурон по приказу Байдена
Фото: whitehouse

Военные сбили воздушный объект над озером Гурон по приказу президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщило в воскресенье, 12 февраля, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Он рассказал, что американский лидер приказал сбить неопознанный объект.

Уточняется, что объект впервые обнаружили над штатом Монтана в субботу, 11 февраля. По оценкам американских экспертов, он не представлял военной угрозы для каких-либо целей на суше. Также отмечается, что у Америки нет указаний на то, что объект мог использоваться для слежки, но, по словам чиновника, этого нельзя исключать.

12 февраля конгрессмен Джек Бергман сообщил, что военные Соединенных Штатов перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой. Также он отметил, что граждане США заслуживают «значительно больше ответов, чем получают».

Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом сообщила 11 февраля канадский министр обороны Анита Ананд. Она уточнила, что воздушный объект сбили примерно в 160 километрах от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон.

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