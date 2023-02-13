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Москвичам назвали популярные букеты цветов в преддверии Дня влюбленных

Лейла Алиева
Город
Москвичам назвали популярные букеты цветов в преддверии Дня влюбленных
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В канун Дня всех влюбленных в столице особую популярность набирают букеты из ранункулюса, тюльпанов и пионовидных роз. Об этом в понедельник, 13 февраля, рассказали продавцы цветочных магазинов в Москве.

— Если говорить про этот сезон, то сейчас в тренде тюльпаны, ранункулюсы, весенние цветы — мимозы, нарциссы, то есть можно собрать какой-то весенний букет. Монобукеты и сборные берут 50 на 50, монобукеты тоже очень популярны, — рассказала сотрудница одной из цветочных мастерских.

По словам другого флориста, спросом пользуются лиственница с цветами, которая распускается, цветущие ветки яблони, ветки березы с листочками. Если говорить о цветовой гамме, то горожане отдают предпочтение белым, красным и розовым оттенкам. При этом цены на букеты варьируются от 1,5 до 6 тысяч рублей, передает РИА Новости.

День всех влюбленных — праздник, который проводят вместе со своей второй половинкой. Но есть много людей, которым еще не посчастливилось встретить свою любовь. «Вечерняя Москва» узнала у психолога, профессиональной свахи и руководителя международного брачного агентства Татьяны Тасуевой, как пережить 14 Февраля одинокому человеку.

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