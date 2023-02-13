Власти Турции решили снести пострадавший от землетрясения город Нурдагы

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Пострадавший при землетрясении город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп не будут восстанавливать. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин.

— Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100 процентов, — сказал он.

По словам Бильгина, под завалами всего одного дома в городе было найдено 150 погибших. Нурдагы будет отстроен заново, население города до катаклизма составляло не менее 40 тысяч человек, передает телеканал NTV.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло отметки 31 643 человека. Катастрофа в Турции стала второй по разрушительности в современной истории страны.

До этого Роскосмос поделился снимком из космоса, где показан тектонический разлом, вызванный землетрясением в Турции. Фотография была сделана с помощью аппарата «Канопус-В».

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.