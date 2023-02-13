Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Турции решили снести пострадавший от землетрясения город Нурдагы

Евгений Белоусов
В мире
Власти Турции решили снести пострадавший от землетрясения город Нурдагы
Фото: Klaus-Peter Simon / CC BY-SA 3.0

Пострадавший при землетрясении город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп не будут восстанавливать. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин.

— Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100 процентов, — сказал он.

По словам Бильгина, под завалами всего одного дома в городе было найдено 150 погибших. Нурдагы будет отстроен заново, население города до катаклизма составляло не менее 40 тысяч человек, передает телеканал NTV.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло отметки 31 643 человека. Катастрофа в Турции стала второй по разрушительности в современной истории страны.

До этого Роскосмос поделился снимком из космоса, где показан тектонический разлом, вызванный землетрясением в Турции. Фотография была сделана с помощью аппарата «Канопус-В».

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.

Землетрясения Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте