Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова одного из чиновников Белого дома о давлении Штатов на Украину.

Чиновник рассказал газете The Washington Post, что американские представители давят на Киев, чтобы он вел боевые действия более активно. По его словам, США не смогут на постоянной основе предоставлять помощь украинской стороне.

— То, что называется «война Запада против России до последнего украинца». Американские неолибералы уничтожили Украину и «истребляют украинский народ». Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам, — отреагировала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого представители американской администрации заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, поскольку у Соединенных Штатов нет излишка подобных вооружений.

Главы Минобороны стран Североатлантического альянса обсудят в Брюсселе поставки самолетов Киеву. Как сообщает Генеральный секретарь НАТО, на данный момент боеприпасы на Украине расходуются быстрее, чем их успевают производить, что ведет к опустошению запасов.