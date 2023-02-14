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Владимир Ефимов рассказал о строительстве нового жилого квартала в Ново-Переделкине по программе КРТ

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов рассказал о строительстве нового жилого квартала в Ново-Переделкине по программе КРТ
Фото: Пресс-служба
Москва, улица Федосьино Карта всех событий

Неэффективно используемый участок на улице Федосьино в районе Ново-Переделкино будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра рассказал, что вышеуказанный участок находится между Боровским шоссе и Киевским направлением Московской железной дороги (МЖД), которое в дальнейшем планируется включить в состав Московских центральных диаметров (МЦД).

— Проект комплексного развития предусматривает строительство жилья, а также общественно-деловых и социальных объектов, где смогут работать более 1,2 тысячи человек, — поделился он.

В проект собираются вложить около 12 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города оценивается почти в 413 миллионов рублей. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что градостроительный потенциал территории в Ново-Переделкине составляет 186,7 тысячи квадратных метров.

Накануне Ефимов заявил о начале приема заявок на участие в торгах, победитель которых получит право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Южное Очаково». По его словам, объем инвестиций в проект составит 13,94 миллиарда рублей.

Строительство Район Ново-Переделкино Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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