В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми в небе над США объектами

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Будет лучше, если американцы сами будут разбираться в ситуации со сбитыми неопознанными объектами в небе над США. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались, — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая. Из-за данной ситуации запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай отложили.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также поинтересовалась, может ли начаться активный конфликт между странами.