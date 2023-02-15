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Москвичей предупредили об увеличении пассажиропотока на Некрасовской линии метро с 17 февраля

Лейла Алиева
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Москвичей предупредили об увеличении пассажиропотока на Некрасовской линии метро с 17 февраля
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Некрасовская линия, метро Косино Карта всех событий

В связи с ограничениями на Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля на пересадке со станции «Косино» на «Лермонтовский проспект» увеличится пассажиропоток. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 15 февраля.

Уточняется, что ограничения связаны с интеграцией станций «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Лефортово» в БКЛ.

— Чтобы ваша поездка в пятницу, 17 февраля, была комфортнее, вы можете воспользоваться акцией «Время ранних» — сэкономите до 50 процентов на оплате проезда, — говорится в сообщении.

Помимо этого, москвичи могут воспользоваться МЦК, бесплатным автобусом № 032, трамваями № 32 и 46, а также Арбатско-Покровской и Калининской линиями метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в этом году в Железнодорожном появятся две станции наземного метро в составе Московских центральных диаметров. На данный момент на станциях ведется масштабное строительство. Специалисты укладывают плиты перекрытия и делают фундамент конкорса.

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