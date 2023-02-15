В Турции опровергли информацию о странном свечении перед землетрясениями

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Информация в социальных сетях о том, что незадолго до землетрясений в Турции в небе было замечено странное свечение, не соответствует действительности. Об этом в среду, 15 февраля, сообщило управление президента Турции по связям.

До этого в соцсетях появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено яркое свечение в небе.

— С землетрясениями в Турции эти видеозаписи не имеют никакой связи. Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля «Союз МС-22» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с Байконура, — сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 35 418 человека, а из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.