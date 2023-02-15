Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генсеку ООН предложат стать посредником для организации переговоров по Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генсеку ООН предложат стать посредником для организации переговоров по Украине
Фото: shutterstock

Евросоюз планирует предложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу стать посредником для организации переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в среду, 15 февраля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Чтобы достичь мира, мы должны помогать Украине в военной сфере больше, чем мы уже сделали. Это не противоречивые вещи. Нужно параллельно усиливать нашу помощь и дипломатические усилия. Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генсека ООН начать, если он захочет, процесс посредничества, — приводит его слова ТАСС.

До этого стало известно, что в Великобритании призвали власти Украины сесть за стол переговоров с Россией, в противном случае ситуация может стать «совсем трагической» для Киева. Согласно заявлению британского политика Джорджа Гэллоуэя, украинским властям необходимо немедленно начать переговоры с Москвой, чтобы избежать возможного разгрома украинской армии российскими войсками.

Также более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину, а также инициировать переговоры Киева и Москвы.

Украина ООН Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте