Генсеку ООН предложат стать посредником для организации переговоров по Украине

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Евросоюз планирует предложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу стать посредником для организации переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в среду, 15 февраля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Чтобы достичь мира, мы должны помогать Украине в военной сфере больше, чем мы уже сделали. Это не противоречивые вещи. Нужно параллельно усиливать нашу помощь и дипломатические усилия. Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генсека ООН начать, если он захочет, процесс посредничества, — приводит его слова ТАСС.

До этого стало известно, что в Великобритании призвали власти Украины сесть за стол переговоров с Россией, в противном случае ситуация может стать «совсем трагической» для Киева. Согласно заявлению британского политика Джорджа Гэллоуэя, украинским властям необходимо немедленно начать переговоры с Москвой, чтобы избежать возможного разгрома украинской армии российскими войсками.

Также более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину, а также инициировать переговоры Киева и Москвы.