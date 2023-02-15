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Украине, несмотря на активную поддержку со стороны США и других западных стран, вряд ли удастся избежать поражения в конфликте. Такое мнение высказал в среду, 15 февраля, обозреватель Тед Гален Карпентер в статье для American Conservative.

— Правительство Владимира Зеленского и его друзья на Западе должны воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, чтобы закончить конфликт и гарантировать нейтральный статус Украины, чтобы эта страна в конечном итоге не потерпела сокрушительное поражение, — заявил он.

Скорее всего, украинский конфликт станет затяжным, а у Владимира Зеленского очень мало шансов завершить его в свою пользу, пишет обозреватель. Свою роль также играет и заметная усталость западного сообщества от постоянной поддержки, которую оно оказывает Киеву, говорится в статье.

Недавнее европейское турне Зеленского показало его отчаяние. Такое мнение высказал обозреватель Брендан Коул в публикации для американской газеты Newsweek.

Сам Зеленский заявил, что боевые действия на территории Украины закончатся, когда российские войска покинут страну. Помимо этого, глава украинского государства добавил, что жизни людей являются для него приоритетом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимира Зеленского уже нельзя назвать возможным оппонентом для Владимира Путина.