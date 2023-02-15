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Приметы и советы

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Филиппинах

Евгений Белоусов
В мире
Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Филиппинах
Фото: shutterstock

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Филиппинах. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр располагался в 89 километрах к юго-востоку от города Легаспи. В нем проживают 179 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров, говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя аналогичный катаклизм 1939 года.

До этого заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак заявил, что Совбез ООН предпринимает попытки определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии.

В свою очередь специалист по безопасности Михаил Макеев рассказал «Вечерней Москве», что во время землетрясения нужно как можно быстрее покинуть помещение и оставаться на открытой местности. Кроме того, у жителей сейсмически активных районов всегда должен быть собран «тревожный чемоданчик».

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