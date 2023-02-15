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Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка»

Юлия Курганова
В мире
Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора «Бессмертного полка»
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о высылке организатора акции «Бессмертный полк» в Эстонии Сергея Чаулина. Она связала эти действия с русофобским курсом властей республики.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство организатора «Бессмертного полка» в стране Чаулина и выслал его из республики.

— Вероятно, особое раздражение властей вызвало то, что он занимался организацией «Бессмертного полка» в Эстонии. Это и стало главной причиной случившегося. Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в «демократической» Эстонии, — заявила дипломат в Telegram-канале.

Она добавила, что националисты в Эстонии много лет «насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, которая направлена на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников».

7 февраля лидер Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла балтийской республики в РФ Маргуса Лайдре.

Эстония Бессмертный полк русофобия Мария Захарова МИД РФ
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