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Посольство РФ призвало США доказать свою непричастность к взрывам на «Северных потоках»

Лейла Алиева
В мире
Посольство РФ призвало США доказать свою непричастность к взрывам на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Россия оценивает инциденты на «Северных потоках» как акт международного терроризма. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

— Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования, — отметил он.

Гиренко также посоветовал США перейти от пустых обвинений в адрес РФ к расследованию взрывов, в том числе попытаться доказать собственную непричастность к инциденту. В свою очередь российская сторона не позволит оставить данную ситуацию без объяснений, говорится в Telegram-канале посольства.

Недавно американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование, где обвинил администрацию Штатов и норвежские власти в диверсии на «Северных потоках».

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

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