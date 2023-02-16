Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

The Sun: Студия Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Лейла Алиева
Общество
The Sun: Студия Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Фото: shutterstock

Киностудия Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

— В настоящее время Warner Bros. изучает, как вывести «Проклятое дитя» на большие экраны. Возвращение главных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, было бы мечтой, но до этого все еще невероятно далеко, — рассказал источник.

Разработка фильма находится на начальном этапе. Также The Sun напомнила, что первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» был выпущен в ноябре 2001 года, а финальная часть спустя 10 лет — в 2011-м.

На днях видеоигра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy с русскими субтитрами начала продаваться у российских ретейлеров «Эльдорадо» и «М.Видео», а также на цифровых витринах Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. В данных компаниях также отметили еженедельное увеличение соответствующих поисковых запросов почти на 100 процентов.

Несмотря на большую популярность видеоигры в конце января пользователи Сети призвали бойкотировать Hogwarts Legacy из-за «трансфобии» автора оригинальных книг о юном волшебнике Джоан Роулинг.

Гарри Поттер Кино США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте