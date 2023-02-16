The Sun: Студия Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

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Киностудия Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

— В настоящее время Warner Bros. изучает, как вывести «Проклятое дитя» на большие экраны. Возвращение главных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, было бы мечтой, но до этого все еще невероятно далеко, — рассказал источник.

Разработка фильма находится на начальном этапе. Также The Sun напомнила, что первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» был выпущен в ноябре 2001 года, а финальная часть спустя 10 лет — в 2011-м.

На днях видеоигра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy с русскими субтитрами начала продаваться у российских ретейлеров «Эльдорадо» и «М.Видео», а также на цифровых витринах Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. В данных компаниях также отметили еженедельное увеличение соответствующих поисковых запросов почти на 100 процентов.

Несмотря на большую популярность видеоигры в конце января пользователи Сети призвали бойкотировать Hogwarts Legacy из-за «трансфобии» автора оригинальных книг о юном волшебнике Джоан Роулинг.