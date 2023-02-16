Володин поручил подсчитать ущерб от подрыва «Северных потоков»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по экологии, природным ресурсам и охране труда подсчитать ущерб от подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Заявление политик сделал в четверг, 16 февраля, на пленарном заседании парламента.

Володин заявил, что иностранные политики и экоактивисты ничего не говорят о произошедшем теракте. В то же время спикер Госдумы высказал мнение, что российская сторона не делает серьезных шагов для решения проблемы.

— Давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания — «Газпром». Какой ущерб понесла природа, — заявил Володин, слова которого приводит «Парламентская газета».

Инцидент с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября 2022 года. Изначально эксперты зафиксировали падение давления. Позднее выяснилось, что на «Северных потоках» произошел взрыв, который привел к утечке газа в Балтийском море.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента. По его данным, водолазы США заложили под газопроводы взрывчатку, которую позднее дистанционно активировали норвежцы.