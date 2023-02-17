Суд удовлетворил просьбу Ефремова о прекращении производства по ходатайству о смягчении ему наказания

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Суд удовлетворил просьбу Михаила Ефремова о прекращении производства по поданному ранее ходатайству о замене колонии на принудительные работы. Об этом стало известно в пятницу, 17 февраля.

Заседание прошло без участия осужденного, сообщает Telegram-канал «112».

13 февраля Ефремов попросил прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы на принудительные работы. Ранее в Алексеевский районный суд Белгородской области поступило обращение от представителя актера, в котором сторона осужденного попросила прекратить рассматривать вопрос о замене ему наказания на более мягкое.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы, виновником которого стал Ефремов.

В сентябре прошлого года актер признался, что за это время многое успел переосмыслить. В частности, актер рассказал о своем отношении к людям, которые когда-то отбывали наказание в тюрьме.

Примечательно, что еще совсем недавно актер попросил суд изменить ему наказание с лишения свободы на обязательные работы. При этом сын погибшего в аварии был категорически против досрочного освобождения виновника смертельного ДТП.