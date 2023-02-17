Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Евгений Силаев
В мире
Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Самолет с Лукашенко на борту уже приземлился в российской столице, передает Telegram-канал «Пул Первого». В ближайшее время президент проведет встречу с Путиным.

В четверг, 16 февраля, белорусская сторона анонсировала запланированные на 17 февраля переговоры между главами России и Белоруссии. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров в Ново-Огареве состоится.

Недавно глава Белоруссии назвал условие для участия страны в конфликте на Украине: по его словам, Минск примет участие в конфликте лишь в случае атаки украинской стороны. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская и белорусская стороны имеют общую позицию в вопросе целей специальной военной операции на территории Украины.

10 октября прошлого года Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ее планировалось создать на основе белорусских вооруженных сил.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое Царство Божие, и как к нему готовиться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте