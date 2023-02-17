Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Самолет с Лукашенко на борту уже приземлился в российской столице, передает Telegram-канал «Пул Первого». В ближайшее время президент проведет встречу с Путиным.

В четверг, 16 февраля, белорусская сторона анонсировала запланированные на 17 февраля переговоры между главами России и Белоруссии. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров в Ново-Огареве состоится.

Недавно глава Белоруссии назвал условие для участия страны в конфликте на Украине: по его словам, Минск примет участие в конфликте лишь в случае атаки украинской стороны. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская и белорусская стороны имеют общую позицию в вопросе целей специальной военной операции на территории Украины.

10 октября прошлого года Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ее планировалось создать на основе белорусских вооруженных сил.