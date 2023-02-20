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Приметы и советы

Захарян заявил о желании перейти в турецкий «Галатасарай»

Араз Салехов
Спорт
Захарян заявил о желании перейти в турецкий «Галатасарай»
Фото: Telegram / ФК «Динамо» Москва

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Москва) Арсен Захарян изъявил желание перебраться в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Twitter Gezen Dokuz.

— Я правда хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не станет игроком лондонского «Челси» этой зимой. Английский клуб сохраняет интерес к футболисту, однако трансфер в ближайшее время невозможен из-за антироссийских санкций, введенных Великобританией. Игрок российской сборной был в шаге от перехода в «Челси» в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро, стороны пришли к соглашению, однако из-за антироссийских рестрикций сделку завершить не удалось.

В конце ноября появлялась информация, что футболист «Динамо» согласовал долгосрочный контракт с лондонцами и окажется в новой команде зимой. По некоторым данным, россиянин бы получал в Англии 960 тысяч фунтов стерлингов в год.

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