Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Иране

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в среду, 22 февраля, в Иране. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас, население которого составляет чуть более 350 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров, пишет ТАСС. Сообщений о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Утром 21 февраля сейсмологи также зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в 113 километрах от города Бендер-Аббас.

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о гибели трех человек и госпитализации 213 граждан после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты и магнитудой 6,4 и 5,8.

До этого директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов заявил, что интенсивные афтершоки после сильного землетрясения в Турции будут происходить в течение двух–трех месяцев, постепенно ослабевая со временем.