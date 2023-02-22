Участники «Активного гражданина» проголосовали за новые сферы для платформы «Город идей»

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Участники проекта «Активный гражданин» выбрали сферы в разделе «Предложить идею» для платформы «Город идей». Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам были представлены на выбор три варианта: спорт, экология или волонтерство. Горожане могли выбрать одну или две сферы.

— Самой популярной оказалась сфера спорта — за нее проголосовали 35 процентов участников, экологию выбрали 33 процента, 19 процентов — волонтерство, — говорится в сообщении.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в каждой из сфер предлагались темы на выбор, выбрать можно было до трех вариантов.

Само голосование стартовало 30 января.

Также стало известно о завершении викторины «2022 год с «Активным гражданином» — участие в ней приняли свыше 176 тысяч пользователей. В рамках викторины москвичи ответили на 12 вопросов, связанных с яркими событиями из жизни проекта в 2022 году. Первые девять вопросов касались значимых голосований: в каком из них приняли участие больше всего человек, сколько питомцев столичного зоопарка получили имена благодаря проекту и других.