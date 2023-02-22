Дело о подделке документов для убийства Дугиной передали в суд

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Генпрокуратура направила в суд дело Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в подделке документов, которые использовали для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 22 февраля.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова... Материалы уголовного дела направлены в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Согласно представленной информации, речь идет о поддельных документах о регистрации автомобиля «Мини-Купер». Свидетельство было изготовлено Сучковым, после чего он передал его Кузнецову.

Полученное тот распечатал на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины, передает сайт Генпрокуратуры.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» на заминированном автомобиле. «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.

ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а потом выезжает в Эстонию.