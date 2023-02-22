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Автор Federalist признал правоту Путина относительно ситуации на Украине

Егор Провоторов
В мире
Автор Federalist признал правоту Путина относительно ситуации на Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Слова президента России Владимира Путина о роли западных стран в конфликте на Украине правдивы, заявил американский обозреватель Эдди Скарри в статье для издания Federalist.

По его словам, американские национальные СМИ не хотят, чтобы жители Соединенных Штатов услышали, что именно российский лидер сказал о конфликте на территории Украины.

По мнению обозревателя, западная пресса специально опускает важные моменты из состоявшегося накануне послания Федеральному собранию, акцентируя внимание только на решении Москвы о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Тем не менее заявления Путина об украинском кризисе рациональны и правдивы, отметил Скарри.

Так, автор материала согласился со словами российского лидера о том, что США и НАТО хотят стратегического поражения России и используют ситуацию на Украине для разжигания войны. Он напомнил, что сам Джо Байден в начале 2022 года заявил, что Путин не может оставаться у власти в России. Скарри в статье для Federalist назвал это заявление угрозой насильственной смены власти.

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