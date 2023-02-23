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В Соединенных Штатах назвали реальную причину поездки Байдена в Киев

Егор Провоторов
В мире
В Соединенных Штатах назвали реальную причину поездки Байдена в Киев
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден посетил Киев с целью восстановления упавших рейтингов, заявила в среду, 22 февраля, в эфире телеканала Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли.

По ее словам, пресса в США преподносит этот визит так, как будто там был «целый марш генерала Макартура». Однако, Байден приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была необходима ему из-за появившихся в последнее время «нелестных репортажей».

По словам Келли, Белый дом солгал, сообщив, что к этой поездке в Польшу в Белом доме готовились давно. Факты говорят о том, что решение о визите было принято не ранее, чем на прошлой неделе.

Как отметила журналистка в интервью Sky News Australia, Байден заверил киевские власти в том, что жители США готовы оказывать поддержку Украине столько, сколько понадобится, однако это тоже является «вымыслом американской администрации».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спектаклем недавний визит президента США Джо Байдена в Киев. По словам главы МИД РФ, любые попытки спасти нынешнюю украинскую власть бесперспективны.

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