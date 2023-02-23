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В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США отвлекают внимание от проблем ОАГ Украиной

Егор Провоторов
В мире
В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США отвлекают внимание от проблем ОАГ Украиной
Фото: vk/rusembusa

Соединенные Штаты используют вопросы Украины, чтобы отвлечь внимание Организации американских государств (ОАГ) от накопившихся проблем Запада, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии подчеркнули, что обсуждение украинского кризиса на площадке ОАГ произошло, несмотря на призывы участников международной организации воздерживаться от внедрения в повестку дня «непрофильного» для межамериканской структуры кризиса европейской безопасности.

Кроме того, как говорится на канале посольства в Telegram, Вашингтон не обращает внимания на обеспокоенность участников ОАГ «разгулом преступных банд» на Гаити, хотя государства региона множество раз поднимали тему контрабанды оружия из Соединенных Штатов на острова.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского посольства в США Игорь Гиренко заявил, что слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о поддержке ударов ВСУ по Крыму подтверждают непосредственную вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт на Украине.

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