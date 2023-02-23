Москвичей предупредили о ситуативных изменениях работы вестибюлей метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Режим работы вестибюлей центральных станций столичного метро может ситуативно меняться в четверг, 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— 23 февраля может ситуативно меняться режим работы вестибюлей центральных станций Мосметро, а также станций вблизи мест проведения праздничных мероприятий, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» горожан призвали быть внимательными и следовать указаниям работников метро.

В этот же день с 21:00 до 21:15 будет перекрыто движение от Каштановой аллеи до Центрального проспекта. Изменения связаны с проведением пуска фейерверков.

С 23 по 25 февраля водители смогут бесплатно парковаться на всех улицах Москвы. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными.

Столичные парки, музеи и культурные центры подготовили мероприятия ко Дню защитника Отечества, основную их часть горожане смогут посетить бесплатно всей семьей. Так, в 21 парке установят специальные ящики с надписью «Добрые послания нашим бойцам» для писем участникам спецоперации.