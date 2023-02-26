Несовершеннолетняя девушка погибла под колесами поезда в Подмосковье

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Белорусское направление Московской железной дороги, станция Дорохово Карта всех событий

Несовершеннолетняя девушка погибла при переходе железнодорожных путей недалеко от станции Дорохово, попав под поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК.

В результате происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Предварительно установлено, что 25 февраля девушка 2006 года рождения погибла из-за того, что попала под поезд Калининград — Москва у станции Дорохово Белорусского направления МЖД.

Она переходила пути по специально оборудованному пешеходному настилу, не посмотрев по сторонам. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за малого расстояния и большой скорости наезд предотвратить не удалось.

Девушка, как уточняется, скончалась на месте от полученных травм. Следователи назначили проведение судебных экспертиз, передает сайт СК.

10 февраля на центральном участке Арбатско-Покровской линии человек упал на рельсы, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.