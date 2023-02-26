19Fortyfive: Россия подготовила серьезное испытание для ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские защитные сооружения станут серьезным испытанием для ВСУ. Об этом написал американский специалист по безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.

— Оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьезной проверкой возможностей Украины, — сказал специалист.

По мнению эксперта, западные поставки оружия улучшили военный потенциал ВСУ. Тем не менее, остаются вопросы по поводу объединения Украиной разных военных систем в единое целое, цитирует Фарли 19Fortyfive.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет пообещал ВСУ неприятный сюрприз в случае атаки на юге. Он подчеркнул, что Россия готова и может ответить на любую агрессию, направленную против нее.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет реагировать на поставку Киеву западного вооружения. По словам политика, в таком случае придется отодвигать угрозу от своих границ.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым.